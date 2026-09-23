Von Auto erfasst: 16-Jährige mit Heli ins Spital

Schwerer Verkehrsunfall am Dienstagabend im steirischen Zeltweg (Bezirk Murtal): Eine Autofahrerin hat beim Abbiegen eine entgegenkommende Mopedfahrerin frontal erwischt. Die junge Steirerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt.
Eine 40-jährige Autofahrerin war am Dienstag kurz vor 19.30 Uhr in Zeltweg von Knittelfeld kommend auf der L518 unterwegs. Als sie links in die Hauptstraße einbiegen wollte, dürfte sie eine entgegenkommende Mopedfahrerin übersehen haben. Die 16-Jährige wurde frontal erwischt, über den Pkw geschleudert und kam schwer verletzt auf der Straße zu liegen.
Nach einer Erstversorgung durch den Notarzt wurde die junge Murtalerin mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 in die Grazer Uniklinik geflogen. Der bei der Pkw-Lenkerin (aus dem Bezirk Leoben) durchgeführte Alkotest verlief negativ.
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