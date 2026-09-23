Von Auto erfasst: 16-Jährige mit Heli ins Spital

Eine 40-jährige Autofahrerin war am Dienstag kurz vor 19.30 Uhr in Zeltweg von Knittelfeld kommend auf der L518 unterwegs. Als sie links in die Hauptstraße einbiegen wollte, dürfte sie eine entgegenkommende Mopedfahrerin übersehen haben. Die 16-Jährige wurde frontal erwischt, über den Pkw geschleudert und kam schwer verletzt auf der Straße zu liegen.