Dieser Exportstopp könnte Europa hart treffen

Trumps Parteifreunde fordern: „Iran-Krieg muss enden“

Vor allem unter den Republikanern waren zuletzt Forderungen nach einem Exportstopp zunehmend lauter geworden. Gleichzeitig vernahm man Stimmen, die auf ein Ende des Iran-Krieges drängten. So erklärte Mike Rogers, der sich in Michigan um einen Sitz im US-Senat bewirbt: „Der Krieg im Iran muss beendet werden, um die Kosten zu senken.“ Seiner Forderung nach einem Exportstopp sprangen auch die Abgeordnete Ashley Hinson aus Iowa sowie Alaskas Senator Dan Sullivan bei.