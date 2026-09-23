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Bayern München holte sich Rat von Oliver Glasner

Fußball International
23.09.2026 07:48
Oliver Glasner hat mit den Bayern-Verantwortlichen über Michael Olise gesprochen.
Oliver Glasner hat mit den Bayern-Verantwortlichen über Michael Olise gesprochen.(Bild: Krone-Collage/GEPA, EPA/RONALD WITTEK)
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Von krone Sport

Die Verantwortlichen des FC Bayern haben sich vor der Verpflichtung von Michael Olise Rat von Trainer Oliver Glasner eingeholt, wie die „Bild“ berichtet. Demnach hat Sportdirektor Christoph Freund Kontakt zu seinem Landsmann aufgenommen, um Informationen über den Charakter des Offensivspielers einzuholen. 

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So sehr Olise auf dem Platz verzaubert, so sehr ist er für die Öffentlichkeit abseits des Rasens ein Mysterium. Bei diversen Bayern-Terminen tanzte er schon aus der Reihe, zeigte sich bei Interviews wortkarg und spaltet durch sein Auftreten Fans und Experten. 

Michael Olise
Michael Olise(Bild: AFP/FRANCK FIFE)

Schon vor seinem Wechsel nach München galt der junge Franzose als spezieller Charakter und in seiner Jugendzeit als schwieriger Typ. Auch deshalb holten sich die Bayern im Vorfeld der Verpflichtung im Sommer 2024 den Rat von Oliver Glasner ein, der damals noch Olises Trainer bei Crystal Palace war. 

Glasner schwärmt von Olise
Dabei ging es nicht nur um die sportlichen Fähigkeiten des Offensivspielers, sondern offenbar auch um dessen Auftreten abseits des Platzes. Bayerns Sportdirektor Freund setzte sich mit seinem Landsmann in Verbindung und erhielt von Glasner schließlich einige Ratschläge. Zudem soll der Coach den Bayern-Verantwortlichen versichert haben, dass die Eigenarten des Franzosen kein Problem für den Verein seien. 

In München hat sich Olise inzwischen zum Superstar entwickelt. Abseits des Rasens sorgt er aber durch seine Aktionen immer wieder für Aufregung. Im Team hingegen genießt der 24-Jährige offenbar einen großen Stellenwert und soll sich, wie die „Bild“ berichtet, auch deutlich kommunikativer zeigen, als er dies bei Terminen mit dem Verein tut. 

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Glasner selbst hat ohnehin eine hohe Meinung von seinem ehemaligen Schützling, wie er verraten hat: „Wir alle haben lieber so einen begnadeten Fußballer, der es auf dem Platz zeigt, als einen, der große Sprüche klopft, aber auf dem Platz nichts folgen lässt. Michael ist ein toller Mensch. Und ich finde es auch wichtig, dass man ihn so akzeptiert, wie er ist - und dass man einfach große Freude an ihm als Fußballer hat.“ 

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