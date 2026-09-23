Bayern München holte sich Rat von Oliver Glasner

Glasner selbst hat ohnehin eine hohe Meinung von seinem ehemaligen Schützling, wie er verraten hat: „Wir alle haben lieber so einen begnadeten Fußballer, der es auf dem Platz zeigt, als einen, der große Sprüche klopft, aber auf dem Platz nichts folgen lässt. Michael ist ein toller Mensch. Und ich finde es auch wichtig, dass man ihn so akzeptiert, wie er ist - und dass man einfach große Freude an ihm als Fußballer hat.“