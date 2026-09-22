Internet-Betrüger ergaunern mehr als 200.000 Euro

Nicht mehr lange auf die Pension habend, witterte ein Normalverdiener lukrative KI-Anlagenformen im Internet. Der Waldviertler aus dem Bezirk Zwettl (NÖ) investierte 21 Mal – und verzockte damit einen hart ersparten, sechsstelligen Betrag, weil er Betrügern auf den Leim ging. Zwettls Polizeichefin warnt und appelliert an Bevölkerung.
Die Serie, bei der Opfer auf der Suche nach vielversprechenden Anlageformen im Internet Betrügern auf den Leim gehen, reißt nicht ab. Und so lange Menschen in die Falle tappen, wird das auch so bleiben. Nun erschüttert ein neuer Betrugsfall den Waldviertler Bezirk Zwettl.
21 Überweisungen, mehr als 200.000 Euro
Ein Mann wurde nur wenige Jahre vor seiner Pension um sein hart erspartes Geld gebracht. Mit 21 Überweisungen überwies er von April bis September mehr als 200.000 Euro auf die Konten der Betrüger! Mit gefälschtem Werbevideo wurde anfangs eine KI-basierte Anlagenform angepriesen. Eine hervorragend getürkte Website verleitete zur Eingabe persönlicher Daten. Vorgegaukelte Spitzengewinne machten dann Lust auf mehr. Um diese vermeintlichen Gewinne noch zu erhöhen und Auszahlungen zu ermöglichen, mussten „Kapitalumschichtungen“ gemacht werden.
Bei Internetgeschäften ist höchste Vorsicht geboten, denn die Betrüger sind mittlerweile echte Profis im Vorspiegeln falscher Tatsachen. Zwettls Bezirkspolizei-Chefin Nicole Trappl appelliert: „Wenn Sie ein verlockendes Angebot im Internet bekommen, gehen Sie zum Bankberater Ihrer Hausbank und zeigen Sie es ihm. Er wird Sie darüber aufklären können, ob die Seite echt oder eine Fälschung ist, auch wenn er selbst dabei nicht zu einem Geschäft kommt.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.