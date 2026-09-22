Internet-Betrüger ergaunern mehr als 200.000 Euro

Bei Internetgeschäften ist höchste Vorsicht geboten, denn die Betrüger sind mittlerweile echte Profis im Vorspiegeln falscher Tatsachen. Zwettls Bezirkspolizei-Chefin Nicole Trappl appelliert: „Wenn Sie ein verlockendes Angebot im Internet bekommen, gehen Sie zum Bankberater Ihrer Hausbank und zeigen Sie es ihm. Er wird Sie darüber aufklären können, ob die Seite echt oder eine Fälschung ist, auch wenn er selbst dabei nicht zu einem Geschäft kommt.“