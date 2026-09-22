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Hart erspart, nun weg:

Internet-Betrüger ergaunern mehr als 200.000 Euro

Niederösterreich
22.09.2026 18:00
Mann wurde im Internet um hart erspartes Geld betrogen.
Mann wurde im Internet um hart erspartes Geld betrogen.(Bild: Evelyn Hronek)
Porträt von René Denk
Von René Denk

Nicht mehr lange auf die Pension habend, witterte ein Normalverdiener lukrative KI-Anlagenformen im Internet. Der Waldviertler aus dem Bezirk Zwettl (NÖ) investierte 21 Mal – und verzockte damit einen hart ersparten, sechsstelligen Betrag, weil er Betrügern auf den Leim ging. Zwettls Polizeichefin warnt und appelliert an Bevölkerung.

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Die Serie, bei der Opfer auf der Suche nach vielversprechenden Anlageformen im Internet Betrügern auf den Leim gehen, reißt nicht ab. Und so lange Menschen in die Falle tappen, wird das auch so bleiben. Nun erschüttert ein neuer Betrugsfall den Waldviertler Bezirk Zwettl.

21 Überweisungen, mehr als 200.000 Euro
Ein Mann wurde nur wenige Jahre vor seiner Pension um sein hart erspartes Geld gebracht. Mit 21 Überweisungen überwies er von April bis September mehr als 200.000 Euro auf die Konten der Betrüger! Mit gefälschtem Werbevideo wurde anfangs eine KI-basierte Anlagenform angepriesen. Eine hervorragend getürkte Website verleitete zur Eingabe persönlicher Daten. Vorgegaukelte Spitzengewinne machten dann Lust auf mehr. Um diese vermeintlichen Gewinne noch zu erhöhen und Auszahlungen zu ermöglichen, mussten „Kapitalumschichtungen“ gemacht werden.

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Bei Internetgeschäften ist höchste Vorsicht geboten, denn die Betrüger sind mittlerweile echte Profis im Vorspiegeln falscher Tatsachen. Zwettls Bezirkspolizei-Chefin Nicole Trappl appelliert: „Wenn Sie ein verlockendes Angebot im Internet bekommen, gehen Sie zum Bankberater Ihrer Hausbank und zeigen Sie es ihm. Er wird Sie darüber aufklären können, ob die Seite echt oder eine Fälschung ist, auch wenn er selbst dabei nicht zu einem Geschäft kommt.“

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