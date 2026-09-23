Spielt dieses Serie-A-Juwel bald für Österreich?

Derzeit steht Palma in der Serie A bei Udinese Calcio unter Vertrag. Der 18-Jährige hat sich dort stark entwickelt und stand bereits sieben Mal in der höchsten italienischen Liga auf dem Rasen. Dazu kommen noch einige Einsätze in der Serie B. Denn in der vergangenen Saison schloss er sich leihweise Traditionsverein Sampdoria Genoa an.