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Italien, DFB oder ÖFB:

Spielt dieses Serie-A-Juwel bald für Österreich?

Fußball International
23.09.2026 08:28
Spielt Matteo Palma (links oben) schon bald unter Teamchef Ralf Rangnick?
Spielt Matteo Palma (links oben) schon bald unter Teamchef Ralf Rangnick?(Bild: Krone-Collage/AFP/PATRICK T. FALLON, Screenshot/Instagram_udinesecalcio)
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Von krone Sport

Hat er bald die Qual der Wahl? Nachwuchs-Verteidiger Matteo Palma gilt als Versprechen für die Zukunft und könnte gleich für drei Nationalteams auflaufen. Neben Italien und Deutschland ist auch Österreich eine Option. 

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Derzeit steht Palma in der Serie A bei Udinese Calcio unter Vertrag. Der 18-Jährige hat sich dort stark entwickelt und stand bereits sieben Mal in der höchsten italienischen Liga auf dem Rasen. Dazu kommen noch einige Einsätze in der Serie B. Denn in der vergangenen Saison schloss er sich leihweise Traditionsverein Sampdoria Genoa an.

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„Noch nicht entschieden“
Sein Marktwert beläuft sich mittlerweile auf acht Millionen Euro und Palma steht bei mehreren Vereinen auf dem Zettel. Und offenbar auch bei mehreren Nationalteams. Denn wie der Kicker selbst nun dem bekannten italienischen Sportjournalisten Gianluca Di Marzio verraten hat, gibt es regen Austausch: „Ich hatte Kontakte nach Italien, Deutschland und Österreich, habe mich aber noch nicht entschieden.“ 

Bisher lief der Innenverteidiger für die U15 Italiens und in Nachwuchsteams des DFB auf. Für Österreich war Palma noch nicht aktiv. Der ÖFB ist aber weiterhin im Rennen um den talentierten Nachwuchskicker. Aufgewachsen ist Palma in Berlin. Sein Vater ist österreichisch-italienischer Herkunft. 

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