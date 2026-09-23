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Drama nach Einsturz

Hausbewohnerin (85) tot aus Trümmern geborgen

Wien
23.09.2026 07:48
Porträt von Josef Poyer
Porträt von Charlotte Sequard-Poyer
Von Josef Poyer und Charlotte Sequard-Poyer

Jetzt ist es traurige Gewissheit: Jene 85-jährige Bewohnerin, nach der unter Hochdruck in dem eingestürzten Mehrparteienhaus in der Wiener Innenstadt gesucht worden war, ist gefunden worden. Für sie gab es keine Rettung mehr.

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Wie Feuerwehr und Polizei gegenüber der „Krone“ bestätigen, wurde die 85-Jährige gegen Mitternacht unter den Trümmern gefunden. Sie konnte allerdings nur noch tot geborgen werden.

Wie berichtet, kam es am späten Sonntagabend in der Färbergasse in der Inneren Stadt zu dem verheerenden Deckeneinsturz. Drei Personen konnten geborgen werden, eine 57-jährige Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht. Ein 60 Jahre alter Bewohner und eine 88-Jährige kamen mit leichten Verletzungen davon.

Spürhunde durchsuchten die Trümmer.
Spürhunde durchsuchten die Trümmer.(Bild: Stadt Wien | Feuerwehr)

In dem Gebäude wurden Bauarbeiten durchgeführt. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Gemeingefährdung auf. Im Zuge dessen wurde klar, dass sich die 85-jährige Hausbewohnerin weder unter den evakuierten Personen noch an ihrem Nebenwohnsitz in Tulln befand. Daraufhin wurden am Dienstag sofort weitere Suchmaßnahmen eingeleitet.

Für die 85-Jährige gab es keine Rettung mehr.
Für die 85-Jährige gab es keine Rettung mehr.(Bild: Stadt Wien | Feuerwehr)

Hunde zeigten ungefähren Aufenthaltsort an
Unter Hochdruck wurde das einsturzgefährdete Gebäude erneut durchsucht, auch Polizeidiensthunde waren im Einsatz. Die Hunde zeigten schließlich den ungefähren Aufenthaltsort der Vermissten an. Unter erschwerten Bedingungen gelang es den Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr Wien dann, die Frau zu finden und zu bergen. Es konnte jedoch nur noch ihr Tod festgestellt werden.

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Die genaue Ursache des Einsturzes ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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