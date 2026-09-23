Hausbewohnerin (85) tot aus Trümmern geborgen

Hunde zeigten ungefähren Aufenthaltsort an

Unter Hochdruck wurde das einsturzgefährdete Gebäude erneut durchsucht, auch Polizeidiensthunde waren im Einsatz. Die Hunde zeigten schließlich den ungefähren Aufenthaltsort der Vermissten an. Unter erschwerten Bedingungen gelang es den Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr Wien dann, die Frau zu finden und zu bergen. Es konnte jedoch nur noch ihr Tod festgestellt werden.