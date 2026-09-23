Zum Studienstart: Unis profitieren von Koralmbahn

Ab nächster Woche sind die Ferien für Studierende zu Ende und das Wintersemester 2026 beginnt. Die Hochschulen machen sich für den vermehrten Andrang aus dem Nachbarbundesland bereit. Ein ausschlaggebender Faktor ist dabei die Koralmbahn.
Die Koralmbahn ist seit Dezember in Betrieb und unzählige Fahrgäste waren schon auf den Schienen unterwegs. Nun rückt die Verbindung die zwei Bundesländer Kärnten und Steiermark näher zusammenrücken lassen. Viele pendeln von Klagenfurt nach Graz und umgekehrt. Auch Studierende freuen sich über das Angebot.
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