Zum Studienstart: Unis profitieren von Koralmbahn

Die Koralmbahn ist seit Dezember in Betrieb und unzählige Fahrgäste waren schon auf den Schienen unterwegs. Nun rückt die Verbindung die zwei Bundesländer Kärnten und Steiermark näher zusammenrücken lassen. Viele pendeln von Klagenfurt nach Graz und umgekehrt. Auch Studierende freuen sich über das Angebot.