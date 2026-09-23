Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kultband wird 30!

Die Präsidenten: „Wir regieren mit Rock‘n‘Roll!“

Burgenland
23.09.2026 09:00
Peter Szenczy, Manfred Kröpfl, Kurt Grath, Markus Bratusa und Philipp Jagschitz bringen auf ...
Peter Szenczy, Manfred Kröpfl, Kurt Grath, Markus Bratusa und Philipp Jagschitz bringen auf Hochzeiten den Tanzboden zum Beben, machen aus Firmenfeiern Rock‘n‘Roll-Events und aus Geburtstagsfeiern unvergessliche Abende mit den Lieblingssongs des Jubilars(Bild: zVg)
Porträt von Petra Klikovits
Von Petra Klikovits

30 Jahre bleiben oft nicht einmal mehr Langzeit-Politiker an der Macht. Die Präsidenten aus dem Burgenland sehr wohl! Am 10. Oktober feiert die Kultband in der Csello Mühle in Oslip ihr großes Jubiläum – Konzert inklusive!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Unglaubliche 30 Jahre ist es her, dass Peter Szenczy (55) und Manfred Kröpfl (62) die burgenländische Kultband Die Präsidenten gründeten. Das Ziel der jungen Männer damals: „Berühmt werden und den Lebensunterhalt mit Musik bestreiten können.“ Für den Grammy-Award hat ihre Bekanntheit zwar bislang nicht gereicht, beliebt sind sie dennoch im ganzen Land: „Wir haben uns nie prostituiert und stets nur die Songs gespielt, die uns selbst gefallen.“

Während die frühen Jahre von Unplugged-Musik, Blues, Rock’n’Roll und Oldies geprägt waren, wurde das Programm nach und nach um Soul, R&B, Funk, Country und Swing erweitert. So covert die Live-Band Nummern von Johnny Cash, Elvis Presley, Bob Dylan, Eric Clapton, Frank Sinatra, Miles Davis, AC/DC, Ray Charles, den Beatles und den Blues Brothers und Vielen mehr und verpasst jedem Song eine eigene Note.

Ihr Motto lautet: „Ein Leben für die Musik, solange wir aufrecht stehen können. Und danach ...
Ihr Motto lautet: „Ein Leben für die Musik, solange wir aufrecht stehen können. Und danach sitzen wir halt.“(Bild: birgit machtinger)

Lehren fürs Leben
„Im Lauf der Jahre wechselte die Besetzung mehrfach. Als Christian Steiner und Rudi Neumayr nach Unstimmigkeiten die Band 2001 verließen, dachte wir kurz: ’Okay, das war’s jetzt, wir hören auf!’ Doch eine Band ist wie eine Ehe. Man muss wissen, worauf man sich einlässt, welches Ziel man verfolgt. Man muss einander vertrauen können, einen gemeinsamen Nenner finden und Probleme besprechen können. Jedes Jahr mehr ist ein Riesenerfolg!“, sagen die Urgesteine Szenczy und Kröpfl, die längst mit Kurt Grath, Markus Bratusa und Philipp Jagschitz Jung(geblieben)e mit ihren Konzerten begeistern.

Zitat Icon

Als Band haben wir viel fürs Leben gelernt: einander aussprechen lassen, andere Meinungen akzeptieren und an Ziele glauben, auch wenn sie aussichtlos scheinen.

Die Präsidenten

Gruselgeschichten und politische Versprechen
Wie wichtig Zusammenhalt ist, zeigte sich auch bei Auftritten, an die sich die fünf Musiklehrer weniger gern zurückerinnern: „Einmal lag auf der Fahrt zu einem Konzert unerwartet ein toter Hund auf der Straße – sehr mysteriös!“ Und dann war da auch noch dieser Gig im legendären Tanzclub „Südsee“ in Stoob, wo Die Präsidenten als Pausenfüller zwischen DJ Kim’s Discomucke spielten: „Nach den fetten Schnitzeln gerieten wir unfreiwillig in eine Schlägerei, die mit Blutspuren in der Küche endete. Die Polizei tauchte nicht auf, denn der Wirt war spurlos verschwunden. Zurück blieb nur Chaos.“

Ob sich Die Präsidenten – gemäß dem Motto „Nomen est omen“ – auch vorstellen können, für die Bundespräsidentenwahl 2028 zu kandidieren, so wie Alt-Landeshauptmann Hans Niessl? „Nein, diesen Job findet niemand von uns erstrebenswert.“ Und was, wenn sie eines Tages doch in der Hofburg landen und die politische Macht im Land übernehmen? „Dann wäre das Wichtigste für uns, die Neutralität zu stärken und zu erhalten. Abgesehen davon wäre gute Musik und gute Stimmung unser größtes politisches Versprechen. Da wird nichts gebrochen, da stehen wir dahinter!“, so das Quintett. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
23.09.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
10° / 19°
Symbol wolkig
Güssing
6° / 19°
Symbol wolkig
Mattersburg
9° / 19°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
8° / 19°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
10° / 19°
Symbol wolkig

krone.tv

Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Oligarchen Alischer Usmanow (Archivbild)
Usmanow und Fridman
EU hebt Sanktionen gegen russische Oligarchen auf
Elif Eralp, Spitzenkandidatin der Linke in Berlin
Türkische Wurzeln
Diese Frau könnte Berlins Bürgermeisterin werden
Virtual Reality
Polizei trainiert den Ernstfall mit Spezialbrille
So kennen die meisten Kabarett-Fans Günther „Gunkl“ Paal.
Kabarettist erpresst
„Paal fordert von Frauen hohe Geldsumme zurück“
Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
192.194 mal gelesen
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Wirtschaft
Große Neuerungen bei den Minus-25-Prozent-Markerl
111.930 mal gelesen
Für Billa-Kunden, die sparen wollen, wird vieles neu.
Society International
Mit 27 gestorben: Cindy Crawford trauert um Sohn
96.131 mal gelesen
Cindy Crawford muss um ihren Sohn Presley Gerber trauern: Der 27-Jährige starb in einer ...
Kolumnen
Wenn Volksparteien nichts ändern, wird‘s ER tun
1754 mal kommentiert
Wenn die „großen, alten Volksparteien“ nicht verstehen, dass das Volk sich geändert hat, beerbt ...
Innenpolitik
Grüne nennen sich die „Alternative“ für Österreich
1507 mal kommentiert
Grünen-Chefin Leonore Gewessler blickt hoffnungsfroh in den Herbst.
Außenpolitik
Türkische Medien jubeln nach Linken-Sieg in Berlin
1310 mal kommentiert
Elif Eralps Wahlsieg in Berlin ist auch in der Türkei mit großer Freude vernommen worden.
Mehr Burgenland
Katzenfutter entsorgt
Ungeöffnete Ware landet beim Discounter im Müll
Belastetes Material
Nun Aufregung wegen Asbest-Verdacht bei Schulen
Unfall mit Auto
69-Jähriger sechs Stunden im Schilf gefangen
Endlich O'zapft is!
Die 5. Wiener Kaiser Wiesn beginnt bald!
Mit Paul Csitkovics
Neues Burgenland-Musical feiert demnächst Premiere
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf