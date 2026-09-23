Die Präsidenten: „Wir regieren mit Rock‘n‘Roll!“

Gruselgeschichten und politische Versprechen

Wie wichtig Zusammenhalt ist, zeigte sich auch bei Auftritten, an die sich die fünf Musiklehrer weniger gern zurückerinnern: „Einmal lag auf der Fahrt zu einem Konzert unerwartet ein toter Hund auf der Straße – sehr mysteriös!“ Und dann war da auch noch dieser Gig im legendären Tanzclub „Südsee“ in Stoob, wo Die Präsidenten als Pausenfüller zwischen DJ Kim’s Discomucke spielten: „Nach den fetten Schnitzeln gerieten wir unfreiwillig in eine Schlägerei, die mit Blutspuren in der Küche endete. Die Polizei tauchte nicht auf, denn der Wirt war spurlos verschwunden. Zurück blieb nur Chaos.“