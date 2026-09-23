Blinde fühlen sich an Busbahnhof völlig verloren

„Schließen Sie einfach einmal die Augen, steigen Sie an einer unbekannten Stelle aus – und versuchen Sie dann, sich zurechtzufinden“, beschreibt Kurt Prall, der Obmann des Blinden- und Sehbehindertenverbandes, gegenüber der „Krone“ bei einem Lokalaugenschein die Herausforderung am Liesinger Busbahnhof. Das Problem: Der Regionalbus der Linie 250 fährt immer wieder unterschiedliche Haltestellen an. Wer aussteigt, muss erst herausfinden, wo er sich genau befindet.