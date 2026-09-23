Neue Single! Taylor Swift lässt Fans ausflippen

Sonderpreis für Swift

Bei der Vergabe der MTV Video Music Awards (VMAs) am kommenden Sonntag wird die Pop-Ikone mit einem Sonderpreis für Regiearbeit geehrt. Mit dem neuen „Artist Director Honors“-Preis sollen bahnbrechende Künstler gewürdigt werden, deren Schaffen hinter der Kamera die Möglichkeiten für Musikvideos und für visuelles Erzählen erweitert habe, hieß es in einer Mitteilung des Senders MTV. Swift hat im Laufe ihrer Karriere bei zahlreichen Musikvideos selbst Regie geführt.