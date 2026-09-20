Der Skizirkus trauert um seinen „Skischuh-Papst“

Nicht nur Stars, auch Sternchen

Aber nicht nur den Stars der Szene war Immler stets eine große Hilfe. „Hubert hatte auch immer ein offenes Ohr für junge Athletinnen und Athleten“, erinnert sich „Krone“-Skiexperte Reinfried Herbst, der dem Alberschwender auch viel zu verdanken hat.

„Er hat mich schon betreut als ich Lange-Schuhe fuhr und dann zu Technica gebracht. Mit dem dort von ihm entwickelten Skischuh habe ich auf Anhieb gewonnen und meinen Durchbruch geschafft“, erzählt der 47-jährige Salzburger, der sich in Immlers „Diablo“-Schuh 2006 Silber im Olympia-Slalom holte.