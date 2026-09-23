Ein roter Tanz auch auf dem Eis

Die GAK-Eishockey-Sektion (die 1925 gegründet wurde) hatte 1970/71 in der Bundesliga ihren Höhepunkt: Jochen Pildner Steinburg & Co. (gesponsert von Peterquelle) lockten bei den Grazer „Mineralwasser-Derbies“ gegen den ATSE (Sponsor: Long Life) um Franz Voves bis zu 4500 Besucher an. 1976 aber war’s mit der Eigenständigkeit vorbei, es folgte eine kurze Kooperation mit GSV.