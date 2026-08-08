Diese Krebstherapien bieten neue Heilungschancen

Karzinome im Kopf-Hals-Bereich

Betroffen sind dabei vor allem Kehlkopf, Mandeln, Zungengrund und die Schleimhaut des Rachens. In Österreich bekommen etwa 1400 Personen pro Jahr eine Erstdiagnose, weltweit sind es 600.000. Neben Strahlen- und Chemotherapie kommt Immuntherapie zum Einsatz mit dem Ziel, jenen Mechanismus des Krebses auszuschalten, mit dem er sich vor dem körpereigenen Immunsystem „verstecken“ kann.