Kanzler entschuldigt sich: „Der Satz ist falsch“

Die Politik sei daher gefordert, bessere Rahmenbedingungen zu schaffen: „Darum arbeiten wir NEOS hart an den notwendigen Reformen, die notwendig sind, um endlich eine flächendeckende, leistbare und ganztägige Kinderbildung, die diesen Namen auch verdient, zu schaffen. Der österreichweite Gratiskindergarten für alle ab 4 Jahren, der ab nächstem Jahr kommen wird, ist ein wesentlicher Erfolg und ein wichtiger Schritt dorthin“, so Auinger-Oberzaucher und Meinl-Reisinger.

Die Opposition hatte zuvor nicht mit Schelte gespart. Laut FPÖ-Chef Herbert Kickl würde der Bundeskanzler mit seinen Aussagen Mütter verhöhnen. Seitens der Grünen kam Kritik von Bundessprecherin Leonore Gewessler, die ebenfalls entrüstet auf Stockers Aussage reagiert.