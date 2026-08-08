Richter aus Zug geworfen: „Kein Anspruch auf Sitz“

Ein voller Zug von Kärnten nach Wien. Ein Reisender freut sich, dass er noch ein Platzerl findet – allerdings wird der Sitz quasi unter ihm wegreserviert, was bei den ÖBB das auch während der Fahrt möglich ist. Der Streit um den Platz eskaliert und die Frage bleibt: Haben Fahrgäste eigentlich ein Recht auf einen Sitz?