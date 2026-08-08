Sorge um Sicherheit: OpenAI muss neue KI einhegen

Testumgebung isoliert

„Während wir dieses Modell weiter testen und bewerten, deuten unsere vorläufigen Auswertungen auf eine so starke Leistung hin, dass wir ein ‘kritisches‘ Fähigkeitsniveau zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausschließen können“, erklärte der ChatGPT-Entwickler. Als Reaktion darauf seien die Sicherheitskontrollen verschärft und die Entwicklung von Astra in isolierte Testumgebungen mit eingeschränktem Netzwerkzugang verlagert worden.