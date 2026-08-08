Druck kennt die SV Ried derzeit einzig vom Klo

Klingt witzig, ist aber vorm Schlager der 2. Bundesliga-Runde am Sonntag gegen Rapid Wien so. Der Grund dafür sind das gute Start-1:1 in Lustenau und der 16 Millionen teure Stadionumbau im Innviertel.
Hochinteressiert, aber völlig entspannt saß er da, biss ab und zu von einem der belegten Brötchen ab, um die dann immer wieder mit einem Schluck Bier runterzuspülen, ehe er wieder auf Augenhöhe mitdiskutierte
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