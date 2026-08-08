Grillhaus-Abzocke: Neuer Name, und weiter geht‘s

Keiner Schuld bewusst ist sich der Inhaber jenes Grillhauses in Wien-Brigittenau, in dem einem Blinden – die „Krone“ berichtete – fast 5000 Euro abgeknöpft wurden. Und der Clan macht, was er schon öfter in Wien tat: Der bisherige „Betreiber“ ist plötzlich verschwunden, ein neuer macht weiter.
Das Brigittenauer Grillhaus, in dem zuletzt ein blinder Gast um 4933,33 Euro erleichtert wurde, sei „natürlich“ seines, meint dessen Inhaber voll Stolz zur „Krone“ – so wie noch weitere „Cafés und Diskotheken“ und ein Grilllhaus in Floridsdorf, das ebenfalls den Namen seiner Heimatstadt trug. Für die mutmaßliche Brandstiftung dort im Jänner will der Mann aber genau so wenig Verantwortung haben wie für die Fantasie-Abbuchungen von der Bankomatkarte des sehbehinderten Herrn P.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.