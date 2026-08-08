Tiroler Seniorin (76) „versenkte“ Auto in Baugrube

Kurioser Unfall am Freitagabend in Kufstein! Eine 76-jährige Einheimische touchierte mit ihrem Pkw einen Randstein. In Panik verwechselte sie anschließend die Pedale ihres Fahrzeuges und trat aufs Gas. Ihr Malheur endete schließlich in einer Baugrube.
Die 76-Jährige war mit ihrem Fahrzeug gegen 18.25 Uhr auf der Salurner Straße in Kufstein stadteinwärts unterwegs. Dort touchierte sie den Randstein.
Damit fing der Teufelskreis an: In Panik verwechselte die Frau das Gas- mit dem Bremspedal. Ihr Fahrzeug beschleunigte und kam rechts von der Fahrbahn ab. Am Ende landete das Auto in einer Baugrube und prallte dort noch gegen eine Straßenlaterne, ehe es zum Stillstand kam.
Frau mit Schock ins Spital
Die Frau erlitt einen Schock und wurde zur medizinischen Abklärung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht. Am Pkw und der Laterne entstand Sachschaden.
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