Trotz 3:1 gegen WSG bleibt Altachern ein Problem

Während bei den Altachern der Stamm weitgehend zusammengeblieben ist, hat die WSG im Sommer wieder einmal einen Umbruch zu verdauen. Mehrere Spieler sollen bis Transferschluss noch kommen. „Ich glaube schon, dass wir das eine oder andere noch dazu brauchen qualitativ“, erneuerte Semlic seine Einschätzung. Mit dem Auftritt in Altach habe das aber nichts zu tun. Semlic: „Ich lasse das nicht als Ausrede gelten, dass der Kader noch nicht fertig ist.“