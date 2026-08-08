Land Salzburg hält dem S-Link die Bahn frei

Am 10. November 2024 sagten 53,2 Prozent der befragten Salzburger „Nein“ zum S-Link. Damit war die unterirdische Lokalbahn-Verlängerung durchs Stadtzentrum Richtung Süden erledigt. Landes- und Stadtregierung hatten sich vor der Befragung der drei nördlichen Bezirke Stadt, Flach- und Tennengau festgelegt, das Ergebnis als bindend zu akzeptieren.