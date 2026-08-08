„Nur Pflicht erfüllt, brauchen Ausrufezeichen!“

Nach der durchwachsenen WM, so ehrlich müssen wir sein, brauchen wir den Klub-Fußball, wieder Europacup-Schlachten, echte Ausrufezeichen, auf die wir stolz sein können. Sonst wird es schwer, die immer wieder aufflackernde Euphorie im Land am Leben erhalten zu können. Der Saisonstart in der Qualifikation war da zumindest einmal ein Anfang, ein kleines Lebenszeichen nach dem Absturz in der 5-Jahreswertung der UEFA. Keine Nation hat bislang eine bessere Erfolgsquote als wir.