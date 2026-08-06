Cobra stürmt Dorotheum, Täter ist verschwunden

Am Donnerstagnachmittag ist es rund um eine Wiener Filiale des Dorotheums zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Wie die „Krone“ erfuhr, lag ein bewaffneter Überfall vor, der Verdächtige befand sich beim Sturm der Cobra aber nicht mehr im Gebäude.
Am Donnerstagnachmittag wurde die Filiale des Schmuckhändlers und Auktionshauses Ziel eines Raubüberfalls. „Die Alarmauslösung im Geschäft geschah kurz nach 15 Uhr“, erläuterte Polizeisprecherin Irina Steirer im Gespräch mit der „Krone“. Die Einsatzkräfte seien dann schnell zum Ort des Geschehens gekommen. Das Gebiet rund um das Geschäft in der Währinger Straße 134 wurde großräumig abgesperrt.
Keine Geiselnahme
Zuerst bestand der Verdacht, dass der mutmaßliche Täter auch Geiseln genommen hatte. Inzwischen ist aber klar, dass es alle vier Angestellten aus der Filiale geschafft hatten – wie wohl auch der Täter selbst. Das Gebäude wurde zwar rasch umstellt, beim Zugriff der Spezialeinheit Cobra gab es vom Verdächtigen aber keine Spur mehr. Er hat vermutlich gleich nach Auslösen des Alarms das Geschäftslokal über einen Notausgang verlassen.
Auch Verletzte gab es keine. Bei dem mutmaßlichen Räuber soll es sich um einen Mann gehandelt haben, der laut Zeugenaussagen mit einer Schusswaffe in die Filiale gekommen war.
Die Polizei ersuchte die Menschen, das Gebiet zu meiden. „Bitte kommen Sie nicht an den Ort des Geschehens.“
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