Cobra stürmt Dorotheum, Täter ist verschwunden

Keine Geiselnahme

Zuerst bestand der Verdacht, dass der mutmaßliche Täter auch Geiseln genommen hatte. Inzwischen ist aber klar, dass es alle vier Angestellten aus der Filiale geschafft hatten – wie wohl auch der Täter selbst. Das Gebäude wurde zwar rasch umstellt, beim Zugriff der Spezialeinheit Cobra gab es vom Verdächtigen aber keine Spur mehr. Er hat vermutlich gleich nach Auslösen des Alarms das Geschäftslokal über einen Notausgang verlassen.