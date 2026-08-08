Nach Rissen: Wolf im Tiroler Bezirk Imst entnommen

Land mit Appell zur Meldung

Das Land Tirol appelliert wie immer an die Bevölkerung, Spuren, Sichtungen oder andere Hinweise auf die Präsenz von großen Beutegreifern möglichst rasch über das auf der Website des Landes zur Verfügung stehende Sichtungsformular oder direkt an die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu melden. Besonders wichtig für die fachliche Beurteilung ist Bildmaterial. Alle Infos unter: www.tirol.gv.at/baer_wolf_luchs