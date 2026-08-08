„Salzburg war für mich die erste Wahl“

Dieser Wunsch bescherte den Bullen also eine absolute Unterschiedsspielerin, die bereits im ersten Saisonspiel (2:0 gegen Südburgenland/Hartberg) ihr Können zeigte. Zwar gehört sie mit 1,62 Metern nicht zu größten Spielerinnen, am Ball ist sie jedoch eine Klasse für sich. Mit ihren Qualitäten hätte sie auch bei anderen Klubs unterkommen können. So ist sie aber wieder näher an zuhause, näher bei ihren Eltern, die eine sehr wichtige Rolle in ihrem Leben spielen. „Sie haben mich bei jedem Schritt unterstützt, waren immer für mich da“, erklärt die 25-Jährige, die sich als Wertschätzung ein „E“ hinter dem Ohr tätowieren ließ. Mit diesem Buchstaben beginnt der Vorname ihrer Mama.