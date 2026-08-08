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„Nicht wiedererkannt!“

John Goodman: Supermarkt-Selfie lässt Fans staunen

Society International
08.08.2026 10:48
Roseanne Barr und John Goodman spielten sich als Roseanne und Dan Conner in der Sitcom ...
Roseanne Barr und John Goodman spielten sich als Roseanne und Dan Conner in der Sitcom „Roseanne“ in die Herzen der Fans. Ein neues Foto des Hollywoodstars lässt die Fans jetzt staunen.(Bild: APA-Images / Everett Collection / Courtesy Everett Collection)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Millionen Fans hat John Goodman einst an der Seite von Roseanne Barr in der Sitcom „Roseanne“ unterhalten. Doch der 74-jährige Hollywoodstar hat in den letzten Jahren eine Komplett-Verwandlung vollzogen. Und genau deshalb lässt ein Supermarkt-Selfie seine Fans nun staunen. Hätten Sie ihn erkannt?

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Als Dan und Roseanne Conner haben John Goodman und Roseanne Barr einst Fernsehgeschichte geschrieben – als typisches amerikanisches Arbeiterpaar, das es sich gerne mal mit Chips und Cola auf der Couch vor dem Fernseher gemütlich machte.

Goodman um 90 Kilo leichter
Doch die dicken Jahre sind bei John Goodman längst vorbei. Der Hollywoodstar setzt mittlerweile auf einen gesunden Lebensstil und hat so in den letzten Jahren unglaubliche 90 Kilo abgespeckt. Und ist mittlerweile fast nicht wiederzuerkennen!

Das beweist auch ein aktuelles Selfie des Schauspielers, das ausgerechnet in einem Supermarkt entstanden ist. Geknipst hat es niemand Geringeres als David DeLuise, der Selena Gomez‘ Vater in der Disney-Serie „Die Zauberer vom Waverly Place“ spielte, und der beim Einkauf einen wahren Fan-Moment erlebte.

Hätten Sie ihn erkannt? David DeLuise erwischte John Goodman im Supermarkt und knipste gleich ein Selfie. Der Hollywoodstar ist mittlerweile so schlank wie nie zuvor:

„Ist das John Goodman???“
„Er hat meine Kindheit geprägt!! Eine Legende! Ich liebe es, dass ich das jemandem sagen kann – wer Bescheid weiß, der weiß Bescheid“, schrieb DeLuise zu dem gemeinsamen Schnappschuss mit Goodman.

In den Kommentaren jubelten die Fans aber nicht nur über das Foto mit der Hollywood-Legende, sondern auch über den neuen Look des 74-Jährigen. „Er war damals der Beste! Er ist so unfassbar dünn!!!“, schrieb einer etwa. „Er ist ja so viel dünner als ich ihn in Erinnerung habe“, fügte ein anderer hinzu.

Und noch einer konnte seinen Augen kaum trauen: „Ist das John Goodman??? Er ist nicht wiederzuerkennen!“

Goodman nahm sich beim Abnehmen Zeit
Wie Goodman es geschafft hat, 90 Kilo zu verlieren? Im Gegensatz zu manchen Hollywood-Kollegen setzte der Schauspieler nicht auf die Abnehmspritze, sondern auf jede Menge Disziplin. Nach eigenen Angaben hatte er 2017 begonnen, nach einigen JoJo-Diäten mehr auf seine Figur zu achten. „Früher habe ich gerne mal 30 Kilo in drei Monaten abgenommen, mich dann aber mit einem Sixpack Bier oder so belohnt. Ich bin in alte Muster zurückgefallen“, erklärte er einmal dem Sender ABC.

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Sein Geheimnis: Goodman nahm sich Zeit, abzunehmen und schlank zu bleiben. Er stellte seine Ernährung um, verzichtete auf große Mengen Zucker und aß kleinere Portionen. Außerdem setzte er auf tägliche Spaziergänge und ein regelmäßiges Training. „Diesmal wollte ich es langsam angehen. Mich bewegen, Sport machen“, so der Schauspieler.

Auch Roseanne Barr erschlankt
John Goodman ist übrigens nicht der Einzige, der mittlerweile anders aussieht. Auch seine ehemalige Sitcom-Kollegin Roseanne Barr hat ordentlich abgespeckt. Ende der 90er-Jahre entschied sie sich für eine Magenbypass-Operation, dank der vorerst rund 45 Kilo purzelten. Mit einer Ernährungsumstellung und mehr Bewegung soll sie anschließend weiter abgenommen haben.

Roseanne Barr auf einem Instagram-Foto, das sie im Frühjahr veröffentlichte:

„Ich habe eine einfache Lösung“, erklärte Barr einmal CNN. „Ich esse weniger und bewege mich mehr. Und aus irgendeinem Grund funktioniert das tatsächlich.“

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