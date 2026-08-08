John Goodman: Supermarkt-Selfie lässt Fans staunen

Goodman nahm sich beim Abnehmen Zeit

Wie Goodman es geschafft hat, 90 Kilo zu verlieren? Im Gegensatz zu manchen Hollywood-Kollegen setzte der Schauspieler nicht auf die Abnehmspritze, sondern auf jede Menge Disziplin. Nach eigenen Angaben hatte er 2017 begonnen, nach einigen JoJo-Diäten mehr auf seine Figur zu achten. „Früher habe ich gerne mal 30 Kilo in drei Monaten abgenommen, mich dann aber mit einem Sixpack Bier oder so belohnt. Ich bin in alte Muster zurückgefallen“, erklärte er einmal dem Sender ABC.