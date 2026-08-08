Kinder, Kinder: Freude und Arbeit 

EINERSEITS hat er da ja recht. Als Vater von sechs Kindern weiß der Autor dieser Zeilen, welcher Quell der Freude Kinder sein können. Dass sie nicht nur göttlichem Auftrag – „Gehet hin und mehret euch“, heißt es in der Bibel – sondern eben auch dem Naturgesetz der Fortpflanzung entsprechen. Und wie es Frank Schirmacher, verstorbener Herausgeber der FAZ, einmal formulierte: Empathie lernt der Mensch nur in der Familie.