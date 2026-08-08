Bullen-Ass: „Dann würde ich gegen den WAC jubeln!“

Ex-WAC-Kicker Niki Veratschnig ist am Sonntag erstmals im Salzburg-Dress zurück bei seinem Ex-Klub in Wolfsberg. Dort arbeitet seine Schwester Julia als Socia-Media-Managerin. In den letzten Tagen flogen Giftpfeile hin und her. „Klar gibt‘s Sticheleien“, grinst der vorübergehende Bullen-Kapitän, der zumindest in einem speziellen Fall sogar jubeln würde.
Wenn der WAC am Sonntag Salzburg empfängt, wird es für die Familie Veratschnig besonders spannend: Niki (war ja zwei Jahre in Deutschland bei Bundesligist Mainz) kehrt erstmals im Bullen-Dress zu seinem Stammklub zurück – und trifft dabei sozusagen auch auf seine Schwester Julia, die beim WAC als Social-Media-Managerin arbeitet. „Wir tauschen uns seit Tagen aus, blödeln und scherzen zum Match. Und klar gibt es Sticheleien, auch ein bisschen von Mama und Papa“, lacht der Salzburg-Profi.
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