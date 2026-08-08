Bullen-Ass: „Dann würde ich gegen den WAC jubeln!“

Wenn der WAC am Sonntag Salzburg empfängt, wird es für die Familie Veratschnig besonders spannend: Niki (war ja zwei Jahre in Deutschland bei Bundesligist Mainz) kehrt erstmals im Bullen-Dress zu seinem Stammklub zurück – und trifft dabei sozusagen auch auf seine Schwester Julia, die beim WAC als Social-Media-Managerin arbeitet. „Wir tauschen uns seit Tagen aus, blödeln und scherzen zum Match. Und klar gibt es Sticheleien, auch ein bisschen von Mama und Papa“, lacht der Salzburg-Profi.