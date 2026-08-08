Ex-Olympionike spricht offen über seine Pornosucht

Freddie Woodward, ehemaliger britischer Wasserspringer und Olympia-Teilnehmer in Rio 2016, hat sich offen zu seiner langjährigen Pornosucht geäußert. An manchen Tagen habe er bis zu zehnmal Erwachsenen-Websites aufgesucht, auch seine Beziehung ging damals aufgrund der Sucht in die Brüche ...