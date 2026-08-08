Skispringerin Eva Pinkelnig steht nach ihrem Kreuzbandriss im September 2025 vor einem Comeback auf der Schanze. Die 38-jährige Vorarlbergerin sieht sich nach erfolgreicher Reha-Phase gerüstet. „Unglaublich, was passiert ist. Es war ein harter Prozess. Und ich kann jetzt wirklich nach zehn Monaten sagen: Ich habe so viel Kraft wie schon lange nicht mehr. Ich bin so frei wie schon lange nicht mehr“, sagte Pinkelnig zum ORF. Der Zeitpunkt ihrer Rückkehr blieb aber noch offen.