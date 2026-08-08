Skispringerin Eva Pinkelnig steht nach ihrem Kreuzbandriss im September 2025 vor einem Comeback auf der Schanze. Die 38-jährige Vorarlbergerin sieht sich nach erfolgreicher Reha-Phase gerüstet. „Unglaublich, was passiert ist. Es war ein harter Prozess. Und ich kann jetzt wirklich nach zehn Monaten sagen: Ich habe so viel Kraft wie schon lange nicht mehr. Ich bin so frei wie schon lange nicht mehr“, sagte Pinkelnig zum ORF. Der Zeitpunkt ihrer Rückkehr blieb aber noch offen.
Pinkelnig betonte aber, dass sie dank harter Arbeit an ihrem Comeback bei alter Stärke angelangt sei. „Ich bin einfach wieder die Eva und freue mich auf das, was jetzt kommt“, sagte die Gesamtweltcupsiegerin von 2022/23. Das ÖSV-Team ist dringend auf die Siegerin von bisher 16 Einzelspringen angewiesen, denn nach dem Rücktritt von Lisa Eder gibt es derzeit keine österreichische Athletin in der absoluten Weltspitze.
Die Winterwettkampfsaison beginnt am 21. November in Lillehammer und hält mit der ersten Vierschanzen-Tournee der Frauen und der WM in Falun zwei Höhepunkte bereit. Im laufenden Sommer-Grand-Prix stehen in Rasnov (19./20.9.) und Klingenthal (24.10) noch zwei späte Stationen auf dem Programm.
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