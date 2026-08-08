Pfeifkonzert? „Habe für den Klub alles gegeben!“

„Das wird für mich natürlich ein sehr, sehr spezielles Spiel. Ich habe dort eigentlich meine ganze Karriere verbracht, deswegen wird es sehr emotional für mich werden“, macht sich der Sturm-Profi nichts vor. Mit seinem Kampfgeist hat er sich auf Anhieb in die schwarzen Herzen gekickt, doch dem TSV wird er immer im Herzen verbunden bleiben.