Pfeifkonzert? „Habe für den Klub alles gegeben!“

Elf Jahre lang (2015 – 2026) spielte Jürgen Heil für Hartberg, stieg bei den Oststeirern zum Kapitän auf und absolvierte 289 Spiele für sie. Im Sommer war Schluss. Der 29-Jährige wechselte zu Sturm. Am Samstag (19.30) gibt es das erste Wiedersehen im Steirer-Duell, wenn die Grazer beim TSV gastieren.
„Das wird für mich natürlich ein sehr, sehr spezielles Spiel. Ich habe dort eigentlich meine ganze Karriere verbracht, deswegen wird es sehr emotional für mich werden“, macht sich der Sturm-Profi nichts vor. Mit seinem Kampfgeist hat er sich auf Anhieb in die schwarzen Herzen gekickt, doch dem TSV wird er immer im Herzen verbunden bleiben.
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