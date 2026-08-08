Wieder in der Klinik: Große Sorge um König Harald

Dass die Sorge um den König in Norwegen groß ist, ist jedoch verständlich. Immerhin ist Harald V. mit 89 Jahren der älteste amtierende Monarch Europas und hatte in den vergangenen Jahren mehrfach mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Etwa 2024, als dem König nach einem Infekt während eines Urlaubs in Malaysia ein Herzschrittmacher eingesetzt werden musste.