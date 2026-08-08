Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erlaubt, was gefällt

Flip-Flops am Steuer – darf man das wirklich?

Motor
08.08.2026 10:30
Erlaubt ist, was gefällt? Nicht ganz ...
Erlaubt ist, was gefällt? Nicht ganz ...(Bild: ÖAMTC)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei Aschenputtel haben wir gelernt: Ein Schuh kann das Leben verändern. Im Märchen ging die Geschichte gut aus, im Auto kann das falsche Schuhwerk das Leben negativ beeinflussen – nämlich dann, wenn man deswegen einen Unfall verursacht oder nicht verhindern kann.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Zwar gilt im Auto theoretisch der Spruch „erlaubt ist, was gefällt“, auch am Fahrersitz, aber nicht adäquate Fußbekleidung kann zuerst zu einem Unfall und dann zu rechtlichen und finanziellen Konsequenzen führen. Denn unter Umständen steigt die Versicherung aus.

Es mag bequem sein, bei Hitze mit Sandalen, Flip-Flops oder anderem luftigem Schuhwerk Auto zu fahren oder aufs Fahrrad zu steigen. Aber: „Nicht alles, was bei den sommerlichen Temperaturen komfortabel ist, eignet sich auch zum Lenken eines Fahrzeuges. Auch wenn es laut Gesetz nicht direkt verboten ist, sollten Fahrzeuglenker hier kein Risiko eingehen“, sagt ÖAMTC-Juristin Verena Pronebner.

Grundsätzlich darf jeder ein Auto, Motorrad oder Fahrrad nur in einem Zustand bedienen, in dem es sicher beherrschbar ist. Rechtliche Konsequenzen sind dann denkbar, wenn ein Verkehrsunfall durch ein bestimmtes Schuhwerk zumindest mitverursacht wurde. „Dazu zählen Fälle, in denen eine andere Fußbekleidung das Unglück hätte verhindern können“, hält die Juristin fest. Dann gibt es zudem versicherungsrechtliche Konsequenzen – unter Umständen bezahlt die Versicherung entstandene Schäden nicht.

High Heels, Schlapfen und Bergschuhe?
„Es gibt drei Arten von Schuhen, die zum Autofahren nicht empfehlenswert sind“, erläutert Roland Frisch, Pkw-Chefinstruktor der ÖAMTC-Fahrtechnik. Mit sehr hohen Absätzen ist die Ferse instabil. Bei offenen Schuhen wie Flip-Flops, Badeschlapfen oder Sandalen besteht die Gefahr, dass sich das Pedal zwischen Schuh und Fuß verheddert. Außerdem hat man ebenfalls kaum Halt.

Und mit sehr klobigen Schuhen hat ein Lenker kein Gefühl für die Pedale. „Gerade in Schreck- und Notsituationen sollte man automatisch das richtige Pedal treten. Da ist keine Zeit zum Korrigieren“, betont der Fahrtechnik-Profi. Barfuß zu fahren ist auch keine gute Idee. Bei einer Gefahrenbremsung kann so der erforderliche Druck auf die Pedale nicht ausgeübt werden und der Fuß rutscht leichter vom Pedal.

Tipp: Ersatzschuhe im Auto haben
„Autofahrer sind am besten mit einem Schuh aus festem und bequemem Material, mit guter Passform und flacher, dünner, rutschfester Sohle unterwegs. Das sorgt für einen guten Halt, verhindert das Einfädeln zwischen den Pedalen und sorgt für optimale Kraftübertragung auf die Pedale“, so Frisch. Er rät, zur Sicherheit ein Paar „fahrtaugliche“ Schuhe im Auto zu haben, auf die man vor Fahrtantritt wechseln kann. „Die ausgezogenen Schuhe sollten sicher verstaut werden – am besten im Kofferraum oder im Fußraum des Beifahrers. Keinesfalls dürfen sie im eigenen Fußraum liegen, dort können sie sich unter den Pedalen verklemmen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Motor
08.08.2026 10:30
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
ÖAMTC
UnfallAutoFahrrad
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Auf der Nordschleife
Mercedes CLA schneller als Tesla Model S Plaid!
Mit bis zu 210 km/h
Wie langstreckentauglich ist der BMW iX3 wirklich?
Ein Schiff wird kommen
Audi Q9: Das größte SUV aus Ingolstadt ist riesig!
So lieben wir Fake!
Hyundai Ioniq 6 N: Fahren & Täuschen, aber richtig
Strategieänderung
VW bringt nun doch Vollhybrid – so funktioniert er
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
TV-Star geht mit Kanzler Stocker hart ins Gericht
144.457 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kanzler Stocker auf dem Weg zur Fragerunde in Salzburg.
Wien
Cobra stürmt Dorotheum, Täter ist verschwunden
143.598 mal gelesen
In einer Wiener Filiale des Dorotheums kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Überfall.
Vorarlberg
Traktor-Unglück: Mutter (36) meldet sich zu Wort
111.560 mal gelesen
Zumindest die finanziellen Sorgen konnten gemindert werden. Das Schicksal der Familie bewegt das ...
Innenpolitik
Kanzler empört mit Sager über Kinderbetreuung
1649 mal kommentiert
Drei Tage vor dem Equal Pension Day erklärte Bundeskanzler Christian Stocker, dass ...
Innenpolitik
Kanzler entschuldigt sich: „Der Satz ist falsch“
1614 mal kommentiert
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) entschuldigte sich für seine Aussage. 
Innenpolitik
Sager wirkt nach: Mütter-Aufstand gegen Kanzler
1486 mal kommentiert
Österreichs Mütter rechnen knallhart mit dem Kanzler ab.
Mehr Motor
Erlaubt, was gefällt
Flip-Flops am Steuer – darf man das wirklich?
Mit Mini-Kofferraum?
Smart #2: Das erste Bild des neuen Zweisitzers
Auf der Nordschleife
Mercedes CLA schneller als Tesla Model S Plaid!
Mit bis zu 210 km/h
Wie langstreckentauglich ist der BMW iX3 wirklich?
Legende neu belebt
Audi A2 e-tron: Der günstigste aller Ingolstromer

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf