„Ratte“: Hat Cannavaro einen Verräter im Team?

Nur Italienisch in der Kantine?

Doch auch mit den lokalen Medien hatte der Weltmeister von 2006 ein Hühnchen zu rupfen. Berichte, seine Mannschaft würde ausschließlich italienisches Essen bekommen, seien frei erfunden und auch die Behauptung, er würde als Teamchef vier Millionen Euro pro Jahr verdienen, sei falsch.