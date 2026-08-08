Steirische Ärztin tauschte LKH gegen „Traumschiff“

Sie arbeitet dort, wo andere Urlaub machen: Tanja Derler aus Kindberg in der Steiermark hat ihren Job im LKH Mürzzuschlag (Steiermark) an den Nagel gehängt und praktiziert jetzt auf Kreuzfahrtschiffen. Einblicke in ihr Leben als Schiffsärztin teilt sie online – und stößt dort auf viel Interesse.
Ein Alltag wie im „Traumschiff“ – so stellen sich die meisten wohl Tanja Derlers Leben vor. „Ich habe die Serie noch nie gesehen“, sagt die 34-jährige Internistin aus Kindberg und lacht. Als die „Krone“ sie erreicht, ankert das Kreuzfahrtschiff gerade in Heraklion. Derler ist gemeinsam mit einem zweiten Arzt für die Gesundheit von rund 3500 Crew-Mitgliedern und Passagieren verantwortlich.
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