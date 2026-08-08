Jeder vierte Industriebetrieb will abwandern

Effizienzsteigerung im Fokus, ein Viertel will verlagern

Um dem Kostendruck sowie den geänderten globalen Rahmenbedingungen standzuhalten, forcieren 82 Prozent der Befragten Kosten- und Effizienzsteigerungsmaßnahmen sowie knapp zwei Drittel Automatisierung und Digitalisierung. Das größte Problem für den Wirtschaftsstandort Österreich sind jedoch die rund 25 Prozent der Industrieunternehmen, die über eine Verlagerung von Beschaffung, Produktion oder Vertrieb nachdenken. Fast jeder zweite dieser „Abwanderungswilligen“ hält eine Verschiebung der Fertigung ins Ausland in den nächsten drei bis fünf Jahren sogar für wahrscheinlich.