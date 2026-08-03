Obusse bekommen nach Neutor-Sperre neue Strecke

Es ist der letzte Schritt der großen Verkehrs- und Linien-Netzreform, die Stadt und Land 2023 gemeinsam gestartet haben. Die ersten Schritte ging aufseiten der Stadt noch Ex-ÖVP-Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler. Damals war der längst begrabene S-Link noch Teil der Pläne. Um die Ersatzlösung dafür ist es sehr ruhig geworden. Der letzte Schritt des neuen Obus-Netzes soll mit 1. Mai 2027 dennoch Wirklichkeit werden.