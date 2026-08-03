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Wo Gewitter drohen

Nächste Gluthitze: Im Nordosten bis zu 39 Grad!

Österreich
03.08.2026 06:00
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Temperaturen klettern mit Wochenanfang wieder nach oben! Im Nordosten Österreichs können sie am Montag bereits wieder auf bis zu 39 Grad klettern. 

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Der Wochenstart beginnt mit hohem Luftdruck und subtropischen Warmluftmassen aus dem Südwesten Europas – und diese heizen Österreich wieder extrem auf. Die Temperaturen in der Früh zwischen 15 und 24 Grad. Mit 30 bis 39 Grad wird es tagsüber verbreitet heiß.

Die nächsten Tage heißt es wieder schwitzen – erst am Freitag kühlt es wieder etwas ab.
Die nächsten Tage heißt es wieder schwitzen – erst am Freitag kühlt es wieder etwas ab.(Bild: soya - stock.adobe.com)

In den Bergen Gewitter möglich
Am Montagmorgen können sich noch Nebelfelder in Tälern und im Waldviertel bilden – diese lösen sich jedoch rasch auf. Über den Bergen – vor allem über den Alpengipfeln – können sich ab Nachmittag auch Quellwolken bilden, die dann auch Niederschlag und Gewitter bringen können. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist zwischen dem Montafon und der westlichen Obersteiermark am höchsten. 

Im Flachland bleibt es am Nachmittag nahezu wolkenlos. Dazu weht ein schwacher Wind aus dem Süden – nur am Alpenostrand und im Wiener Becken kann dieser mäßig auflebend ausfallen.

Hitzehotspots erneut im Osten Österreichs
Der Dienstag bringt insgesamt strahlend sonniges und allgemein hochsommerlich heißes Wetter. Über dem Bergland in der Westhälfte Österreichs werden die Quellwolken am Nachmittag aber zahlreicher und hochreichender und hier steigt dann die Gewitterneigung deutlich. Abseits der Berge bleibt es sonnig und heiß. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 30 bis 40 Grad, mit den höchsten Temperaturen im Osten.

Das sonnige und sehr heiße Wetter setzt sich mittwochs fort, es ist aber labiler als zuletzt. Erste Regenschauer sind im Westen bereits am Vormittag möglich und im Tagesverlauf steigt die Schauer- und Gewitterneigung über dem Berg- und Hügelland recht verbreitet an. Höchstens einzelne Gewitterzellen erreichen auch das Flachland. Tageshöchsttemperaturen 31 bis 40 Grad, weiterhin ist es im Osten am heißesten.

In der schwülheißen und labilen Luftmasse entstehen im Verlauf des Donnerstags bald Quellwolken und recht verbreitet Regenschauer und Gewitter, ausgehend vom Bergland. Im Laufe des Nachmittages und zum Abend hin können dann aber auch vermehrt Gewitterzellen über das Flachland ziehen. Am ehesten trocken bleibt es im Südosten. Tageshöchsttemperaturen 30 bis 39 Grad – wieder im Osten am heißesten.

Erst am Freitag wird es wieder deutlich kühler
Eine Störungszone liegt am Freitag quer über Österreich. Damit startet der Tag im Westen und Norden bereits bewölkt mit Regen und Regenschauern. Weiter im Osten und Südosten scheint zunächst noch die Sonne. Dort steigt dann tagsüber die Schauer- und Gewitterneigung immer mehr an, während es in der Westhälfte tagsüber teilweise wieder auflockert und sich ein Wechsel aus Sonne, Wolken und Regenschauern einstellt. 23 bis 33 Grad, wobei es nochmals ganz im Osten und Südosten am wärmsten wird.

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