Nächste Gluthitze: Im Nordosten bis zu 39 Grad!

Erst am Freitag wird es wieder deutlich kühler

Eine Störungszone liegt am Freitag quer über Österreich. Damit startet der Tag im Westen und Norden bereits bewölkt mit Regen und Regenschauern. Weiter im Osten und Südosten scheint zunächst noch die Sonne. Dort steigt dann tagsüber die Schauer- und Gewitterneigung immer mehr an, während es in der Westhälfte tagsüber teilweise wieder auflockert und sich ein Wechsel aus Sonne, Wolken und Regenschauern einstellt. 23 bis 33 Grad, wobei es nochmals ganz im Osten und Südosten am wärmsten wird.