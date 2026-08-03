Nächtliches Erdbeben erschütterte Region um Kairo

Das Erdbeben erschütterte Kairo, Gizeh und mehrere andere Teile Ägyptens kurz nach 3 Uhr Ortszeit am Montag und soll mehrere Sekunden lang zu spüren gewesen sein. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke des Bebens, dessen Zentrum demnach in einer relativ geringen Tiefe von nur zehn Kilometern lag, mit 5,3 an. Das Helmholtz-Zentrum für Geoforschung in Potsdam (GFZ) maß eine Stärke von 5,1.