Passiert dort selten
Nächtliches Erdbeben erschütterte Region um Kairo
Ein Erdbeben mit einer Stärke von mehr als 5 hat in der Nacht auf Montag den Nordosten Ägyptens erschüttert. Auf Videos in Sozialen Medien ist zu sehen, wie Menschen in Panik geraten, als die Erde bebte – doch Schäden oder Opfer wurden zunächst nicht vermeldet.
Das Erdbeben erschütterte Kairo, Gizeh und mehrere andere Teile Ägyptens kurz nach 3 Uhr Ortszeit am Montag und soll mehrere Sekunden lang zu spüren gewesen sein. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke des Bebens, dessen Zentrum demnach in einer relativ geringen Tiefe von nur zehn Kilometern lag, mit 5,3 an. Das Helmholtz-Zentrum für Geoforschung in Potsdam (GFZ) maß eine Stärke von 5,1.
Hier sieht man, wie eine Gruppe von Männern in Kairo nervös wird, als der Boden unter ihnen bebt:
Das Epizentrum lag den Angaben zufolge etwa 30 Kilometer östlich der am Suez-Kanal gelegenen Ortschaft Fajed. Im Großraum der Metropole Kairo leben mehr als 20 Millionen der etwa 110 Millionen Einwohner Ägyptens. Stärkere Erdbeben treten in den Staaten Nordafrikas nur relativ selten auf.
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