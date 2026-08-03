Austria: „Sind mit diesem 0:3 noch gut bedient!“

„Der frühe Elfer hat ihnen in die Karten gespielt. Aber von uns war das zu wenig – wir sind mit dem 0:3 am Ende gut bedient“, seufzte Austria-Stürmer Eggestein. Der wenig Positives fand: „Ungenau im Aufbau und im Umschaltspiel, dazu haben wir es nicht geschafft, Chancen herauszuspielen.“ Schnell abhaken Sah Tormann Samuel Radlinger ähnlich: „Ein ganz anderes Spiel, als wir es uns vorgenommen haben. Wir müssen die Partie schnell abhaken, aus unseren Köpfen löschen.“ Wofür in erster Linie Trainer Stephan Helm zuständig ist, der ebenfalls geknickt war: „Der Aufbau, sonst eine Stärke von uns, war zu behäbig. Diese Mannschaft kann besser spielen.“