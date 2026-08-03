Was will der Kanzler mit seiner Panikbotschaft?

Einige haben es vielleicht aber auch mit der Angst zu tun bekommen. Schließlich klingt die Nachricht des Kanzlers wie eine Warnung vor heranstürmenden Horden, die jede Minute über den Alpenhauptkamm ins Wiener Becken einzudringen drohen. Und nun soll der wackere Niederösterreicher Christian Stocker ein neuer Prinz Eugen sein, der sich, Land und Leute schützend, in die Schlacht gegen die Fremden wirft?