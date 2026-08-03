Stromrechnung wird schwieriger zu durchschauen

„Wir werden mit günstigeren Tarifen anfangen, damit sich die Leute an die Umstellung gewöhnen“, heißt es von der E-Control, die jetzt das neue Modell vorgestellt hat. Darin gibt's ab dem kommenden Jahr den gewohnten Arbeitspreis, dazu kommt der Leistungspreis. Dieses Modell ist für Privatkunden neu, gibt‘s aber schon bei größeren Kunden.