Gerold Hirn: Ein Leben zwischen Kanzlei und Kunst

Blitzgescheit, streitbar und voller Leidenschaft für die Kunst: Gerold Hirn war als Feldkircher Staranwalt, Galerist und kompromissloser Maler eine der schillerndsten und unbequemsten Persönlichkeiten der Vorarlberger Kulturszene.
Wer ihn persönlich gekannt hat, erinnert sich gut an den blitzgescheiten Mann mit der Halbbrille und dem sezierenden Blick, mit dem er einen sofort durchschaut, akzeptiert oder verachtet hat. Er erinnert sich gut an diesen unglaublich ruhelosen Geist, der immer alles auf einmal wollte und nichts so sehr verachtete wie die Bequemlichkeit und Trägheit des Herzens. Er war brillant, schnell, laut und anmaßend, aber immer voller ehrlicher Leidenschaft für das, was ihm wirklich unter den Nägeln brannte – die Kunst.
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