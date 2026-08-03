Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Noch immer ohne Klub

Alaba & Co.: Kühler Kopf für heißen Transfersommer

Fußball International
03.08.2026 06:32
Wie geht es bei David Alaba weiter?
Wie geht es bei David Alaba weiter?(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Philipp Scheichl
Von Philipp Scheichl

Etliche Stars warten auf einen neuen Arbeitgeber, halten sich individuell fit – darunter mit David Alaba und Florian Grillitsch auch zwei heimische WM-Starter.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Während die Saison in den kleineren Ligen wieder Fahrt aufnimmt, die Teams aus den größeren unter der sommerlichen Hitze für den Start schwitzen, heißt es für einige: Bitte warten. Und: Augen und Ohren offen halten. Denn zahlreiche Stars stehen ohne Klub da, warten auf das passende Angebot.

Und darauf, dass der Transfermarkt richtig Fahrt aufnimmt. Denn während die Vereine im Vorsommer im Männerfußball rund 8,36 Milliarden Euro investierten, einen Rekord aufstellten, geht es heuer noch verhältnismäßig ruhig zu. Zum Leidwesen jener, die ohne Verein sind – wie etwa ÖFB-Kicker David Alaba. Der zuletzt nach dem WM-Aus und einigen Tagen Urlaub individuell das Training aufnahm, am ÖFB-Campus in Wien an seiner Fitness trainierte. Wohin es den 34-Jährigen nach dem Aus bei Real Madrid zieht, ist ungewiss – nach der Absage von Inter soll der Mailänder Stadtrivale AC Milan Interesse haben. Alaba will jedenfalls in Europa bleiben, Champions League spielen. Amerikas MLS ist vorerst genauso wenig Thema wie Saudis Pro League.

Neben Alaba steht mit Flo Grillitsch auch ein zweiter heimischer WM-Teilnehmer ohne Klub da, er löste seinen Vertrag bei Sporting Braga selbst auf. Im Gegensatz zu Gernot Trauner, dessen Arbeitspapier bei Feyenoord nicht verlängert wurde.

Florian Grillitsch
Florian Grillitsch(Bild: Sepp Pail)

Prominente Namen
Womit beide zur Liste der Spieler zählen, die es aktuell zum Nulltarif gibt. Jener mit dem teuersten Marktwert ist Dusan Vlahovic (35 Mio. Euro), dazu kommen Mo Salah (im Gespräch bei Atletico), Jadon Sancho, Leon Goretzka, Raphael Guerreiro oder Raheem Sterling. Kühler Kopf und Geduld scheinen gefragt, das Transferfenster schließt Anfang September. Für vertragslose Spieler ist auch danach noch ein Wechsel möglich ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
03.08.2026 06:32
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, 48.000 wieder zurück
168.699 mal gelesen
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Österreich
Mordverdächtiger Polizist in Zelle vergiftet
138.289 mal gelesen
Krone Plus Logo
Manuel M., 2024, beim Training für seinen Job bei der Cobra. Seit Beginn des Jahres sitzt er in ...
Außenpolitik
Weg waren sie! Darum drehten Migranten schnell um
107.813 mal gelesen
So schnell sie gekommen waren, gingen sie wieder. Was bleibt, sind große Fragezeichen.
Kolumnen
Rechte werden ihre Botschaften beweisen müssen
2006 mal kommentiert
Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Außenpolitik
Todeszahl steigt: Dutzende Leichen im Wasser
1001 mal kommentiert
Ein Mann spricht nach seiner Ankunft ein Gebet. Dutzende Migranten schafften es nicht mehr aus ...
Niederösterreich
Hitze ruiniert Ernte: „Mussten Tiere schlachten“
944 mal kommentiert
Josef Handl ist Milchbauer im Mostviertel: Die Felder sind heuer komplett trocken.
Mehr Fußball International
Europacup-Quali
Auslosung ab 14 Uhr! Wiener Klubs erfahren Gegner
Europa-League-Quali
Machbar! Salzburg kennt letzte mögliche Hürde
Nach Koeman-Rücktritt
Niederlande-Teamchef: Bahnt sich Paukenschlag an?
ÖFB-Boss im Talk
Schöttel: „So etwas hatte ich noch nie erlebt“
Schreiben an die FIFA
Erste Länder entziehen Infantino die Unterstützung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf