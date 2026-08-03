Alaba & Co.: Kühler Kopf für heißen Transfersommer

Und darauf, dass der Transfermarkt richtig Fahrt aufnimmt. Denn während die Vereine im Vorsommer im Männerfußball rund 8,36 Milliarden Euro investierten, einen Rekord aufstellten, geht es heuer noch verhältnismäßig ruhig zu. Zum Leidwesen jener, die ohne Verein sind – wie etwa ÖFB-Kicker David Alaba. Der zuletzt nach dem WM-Aus und einigen Tagen Urlaub individuell das Training aufnahm, am ÖFB-Campus in Wien an seiner Fitness trainierte. Wohin es den 34-Jährigen nach dem Aus bei Real Madrid zieht, ist ungewiss – nach der Absage von Inter soll der Mailänder Stadtrivale AC Milan Interesse haben. Alaba will jedenfalls in Europa bleiben, Champions League spielen. Amerikas MLS ist vorerst genauso wenig Thema wie Saudis Pro League.