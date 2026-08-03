Alaba & Co.: Kühler Kopf für heißen Transfersommer

Etliche Stars warten auf einen neuen Arbeitgeber, halten sich individuell fit – darunter mit David Alaba und Florian Grillitsch auch zwei heimische WM-Starter.
Während die Saison in den kleineren Ligen wieder Fahrt aufnimmt, die Teams aus den größeren unter der sommerlichen Hitze für den Start schwitzen, heißt es für einige: Bitte warten. Und: Augen und Ohren offen halten. Denn zahlreiche Stars stehen ohne Klub da, warten auf das passende Angebot.
Und darauf, dass der Transfermarkt richtig Fahrt aufnimmt. Denn während die Vereine im Vorsommer im Männerfußball rund 8,36 Milliarden Euro investierten, einen Rekord aufstellten, geht es heuer noch verhältnismäßig ruhig zu. Zum Leidwesen jener, die ohne Verein sind – wie etwa ÖFB-Kicker David Alaba. Der zuletzt nach dem WM-Aus und einigen Tagen Urlaub individuell das Training aufnahm, am ÖFB-Campus in Wien an seiner Fitness trainierte. Wohin es den 34-Jährigen nach dem Aus bei Real Madrid zieht, ist ungewiss – nach der Absage von Inter soll der Mailänder Stadtrivale AC Milan Interesse haben. Alaba will jedenfalls in Europa bleiben, Champions League spielen. Amerikas MLS ist vorerst genauso wenig Thema wie Saudis Pro League.
Neben Alaba steht mit Flo Grillitsch auch ein zweiter heimischer WM-Teilnehmer ohne Klub da, er löste seinen Vertrag bei Sporting Braga selbst auf. Im Gegensatz zu Gernot Trauner, dessen Arbeitspapier bei Feyenoord nicht verlängert wurde.
Prominente Namen
Womit beide zur Liste der Spieler zählen, die es aktuell zum Nulltarif gibt. Jener mit dem teuersten Marktwert ist Dusan Vlahovic (35 Mio. Euro), dazu kommen Mo Salah (im Gespräch bei Atletico), Jadon Sancho, Leon Goretzka, Raphael Guerreiro oder Raheem Sterling. Kühler Kopf und Geduld scheinen gefragt, das Transferfenster schließt Anfang September. Für vertragslose Spieler ist auch danach noch ein Wechsel möglich ...
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