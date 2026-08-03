Gefahr durch Tornado! Ouschan saß in den USA fest

Nach dem frühen Aus bei der 8er-Ball-WM in Green Bay steht Jasmin Ouschan schon bei der nächsten Billard-WM am Tisch. Dass sie rechtzeitig in Rom dafür ankam, war lange nicht klar – denn ein Tornado in den USA legte dort den Flugverkehr lahm, sorgte für einen stromlosen Aufenthalt.
Mit Müh und Not kam Kärntens Billard-Queen Jasmin Ouschan am Donnerstag rechtzeitig in Rom an, wo sie schon am Freitag ihre ersten beiden Siege bei der 10er-Ball-WM feierte. Eigentlich wollte die 40-Jährige nach ihrem Ausscheiden bei der 8er-Ball-WM in Green Bay – im Achtelfinale gegen die spätere Weltmeisterin Chezka Chento (Phi) – direkt zurück nach Europa.
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