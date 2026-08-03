Gefahr durch Tornado! Ouschan saß in den USA fest

Mit Müh und Not kam Kärntens Billard-Queen Jasmin Ouschan am Donnerstag rechtzeitig in Rom an, wo sie schon am Freitag ihre ersten beiden Siege bei der 10er-Ball-WM feierte. Eigentlich wollte die 40-Jährige nach ihrem Ausscheiden bei der 8er-Ball-WM in Green Bay – im Achtelfinale gegen die spätere Weltmeisterin Chezka Chento (Phi) – direkt zurück nach Europa.