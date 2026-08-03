Europameister operieren und ziehen vor Gericht

Spaniens Fußballer erhielten für den EM-Titel 2024 eine Prämie von 370.000 Euro pro Person. Österreichs Footballer, die sich 2023 und 2025 zweimal in Folge Europas Krone aufsetzten, zahlten sich die in ihrem Sport üblichen Meisterschaftsringe für 500 Euro selbst. Die Helden von damals arbeiten heute als Arzt, Polizist, Anwalt oder betreiben eine Firma für Fotovoltaik-Anlagen. Neid auf die Fußballer gibt es nicht.
Wer sich ab Oktober in Kufstein einem chirurgischen Eingriff unterziehen muss, könnte dabei einem der erfolgreichsten heimischen Footballer zwischen die Finger kommen. Sandro Platzgummer beendete im Herbst 2025 mit dem EM-Titel seine Karriere im Tackle-Football und widmet sich nun seiner medizinischen Laufbahn. „Ich habe in den drei Jahren, in denen ich in den USA Football gespielt habe, auch viele Sportler kennengelernt, die sehr viel Geld verdient haben, aber keinen Plan hatten und nach der Karriere in ein Loch gefallen sind. Mir war es wichtiger, eine langfristige Perspektive zu haben“, sagt der 29-Jährige. Der als Aktiver immerhin eine sechsstellige Summe mit Football verdient hat, derzeit in der Facharzt-Ausbildung steckt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.