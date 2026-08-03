Europameister operieren und ziehen vor Gericht

Wer sich ab Oktober in Kufstein einem chirurgischen Eingriff unterziehen muss, könnte dabei einem der erfolgreichsten heimischen Footballer zwischen die Finger kommen. Sandro Platzgummer beendete im Herbst 2025 mit dem EM-Titel seine Karriere im Tackle-Football und widmet sich nun seiner medizinischen Laufbahn. „Ich habe in den drei Jahren, in denen ich in den USA Football gespielt habe, auch viele Sportler kennengelernt, die sehr viel Geld verdient haben, aber keinen Plan hatten und nach der Karriere in ein Loch gefallen sind. Mir war es wichtiger, eine langfristige Perspektive zu haben“, sagt der 29-Jährige. Der als Aktiver immerhin eine sechsstellige Summe mit Football verdient hat, derzeit in der Facharzt-Ausbildung steckt.