Luxus-Wohnungen für Flüchtlinge kosten Millionen

Ein ganzer Neubau in Wien-Favoriten mit bester Ausstattung wird ausschließlich von Flüchtlingen bezogen. Das Vorhaben schlug vor fast zwei Jahren hohe Wellen. Proteste inklusive. Wir haben uns das Projekt, das der Steuerzahler finanziert und immer noch läuft, angesehen. Bis heute bleiben Fragen offen.
Ein moderner Neubau mit Balkonen, Top-Infrastruktur (Supermarkt im Haus, U-Bahn in der Nähe) – und ausschließlich Flüchtlinge und Flüchtlingsfamilien als Bewohner. Zum Projektstart vor fast zwei Jahren gingen rund um die Favoritenstraße 185 die Wogen hoch. Nachbarn befürchteten Müllchaos, Lärm und mehr Kriminalität.
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