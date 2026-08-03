Luxus-Wohnungen für Flüchtlinge kosten Millionen

Ein ganzer Neubau in Wien-Favoriten mit bester Ausstattung wird ausschließlich von Flüchtlingen bezogen. Das Vorhaben schlug vor fast zwei Jahren hohe Wellen. Proteste inklusive. Wir haben uns das Projekt, das der Steuerzahler finanziert und immer noch läuft, angesehen. Bis heute bleiben Fragen offen.