300 Bewerber wollten Top-Job bei Meister 99ers

Die Eishockey-Champions aus Graz ziehen sich diese Woche wieder ihre Schlittschuhe an. Eine prominente Position bleibt dabei vorerst vakant, obwohl die 99ers von Bewerbungen quasi überschwemmt wurden. Sportchef Philipp Pinter klärte vor Trainingsstart auf.
Seit einigen Tagen wird in Graz bereits geschwitzt, geschnauft und die Schinderei sportwissenschaftlich ausgewertet. „Alle sind nach ihrem Urlaub sehr gut beieinander“, meldete Sportchef Philipp Pinter am Sonntag über den körperlichen Zustand der Eishockey-Cracks der 99ers.
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