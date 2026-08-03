Ihn hatte Röhl nicht auf seiner Startelf-Rechnung

Mit 13 Jahren wechselte er von der Stadlau Jugend in die Red Bull Akademie, mit 19 zählt er zu den ganz großen Überraschungen der noch jungen Fußball-Saison. Red Bull Salzburgs Valentin Zabransky spricht über seine bewegte Vorbereitung und einen Traum, den er als U14-Spieler hatte.
„Er ist ein Spieler, den ich am ersten Trainingstag nicht unbedingt auf meinem Zettel hatte, dass er am ersten Spieltag in der Abwehr spielen könnte“, erklärte Salzburgs Cheftrainer Danny Röhl nach dem 1:0-Zittersieg der Seinen zum Bundesliga-Auftakt gegen Hartberg.
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