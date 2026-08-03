Ihn hatte Röhl nicht auf seiner Startelf-Rechnung

Mit 13 Jahren wechselte er von der Stadlau Jugend in die Red Bull Akademie, mit 19 zählt er zu den ganz großen Überraschungen der noch jungen Fußball-Saison. Red Bull Salzburgs Valentin Zabransky spricht über seine bewegte Vorbereitung und einen Traum, den er als U14-Spieler hatte.