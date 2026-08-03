48 Gipfel, 9200 Höhenmeter, 74 km in 29 Stunden

Die Nordkette bildet die Bergsilhouette über Innsbruck und wird als Überschreitung häufig begangen. Die parallel dahinter verlaufende Gleirsch-Halltal-Kette gilt als deutlich anspruchsvoller. Kein Steig führt darüber, das Gelände ist ausgesetzt, brüchig, es beinhaltet Kletterstellen bis zum 4. Grad.